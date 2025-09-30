Bridget Phillipson Attacca Lucy Powell nella Corsa alla Leadership del Labour

Nel contesto del congresso del Labour, si è accesa una polemica tra due figure di spicco del partito: Bridget Phillipson, attuale segretaria all’Istruzione, e Lucy Powell, in lizza per la leadership deputata. Phillipson ha accusato Powell di mancare di rispetto a importanti figure storiche del partito, come Angela Rayner e John Prescott, nel corso della sua campagna.

La tensione è emersa durante la conferenza, proprio nei giorni precedenti il dibattito per la leadership dell’ufficio deputato, previsto per mercoledì. Powell, recentemente estromessa dal governo di Keir Starmer, ha criticato pubblicamente alcune affermazioni di Phillipson, definendole “poco avvedute” e accusandola di alimentare divisioni interne.

La risposta di Phillipson alle critiche

In un post sui social media, Phillipson ha affermato che esiste una chiara distinzione tra le sue intenzioni e le accuse di Powell. Ha espresso il suo desiderio di unire il partito, sottolineando l’importanza di portare avanti i valori del Labour. “La scelta è netta”, ha scritto, “un Labour coeso e orientato all’azione o un continuo disguido e conflitto interno”.

Un appello all’unità

Durante un incontro informale presso il POLITICO pub, Phillipson ha ribadito la sua posizione, notando l’ironia nel fatto che Powell chiedesse un dibattito, ma poi si opponesse a un confronto diretto. La segretaria ha affermato di voler portare le voci dei membri direttamente al tavolo delle decisioni, piuttosto che limitarsi a criticare dall’esterno.

“La differenza sta nel fatto che io sarò in grado di influenzare le decisioni operative”, ha spiegato Phillipson, enfatizzando il suo approccio attivo e coinvolto nella governance del partito.

Le affermazioni di Powell e le loro implicazioni

Lucy Powell ha risposto alle affermazioni di Phillipson sostenendo che il suo operato come leader deputato potrebbe risultare più efficace al di fuori del governo. Questa posizione, per Phillipson, non solo è discutibile, ma anche offensiva nei confronti di chi ha ricoperto ruoli di vice leadership in passato.

Il valore dei precedenti leader

Phillipson ha richiamato alla memoria il lavoro di Angela Rayner e John Prescott, entrambi noti per la loro dedizione e il loro impegno a favore del partito. “Angela Rayner ha dimostrato di essere un’ottima leader, capace di unire la campagna politica con il lavoro in un ministero”, ha osservato, “la loro esperienza dimostra chiaramente che la leadership non è un’attività da svolgere solo in un certo contesto”.

Secondo Phillipson, la posizione di Powell implica che i successi dei leader passati siano da considerarsi secondari, il che potrebbe risultare ingiusto e fuorviante.

Le prospettive future del Labour

Con il congresso del Labour in corso, il partito si trova di fronte a una scelta cruciale. Mentre Phillipson e Powell si confrontano, il partito deve riflettere su come affrontare le sfide politiche attuali. La competizione con i partiti rivali, in particolare il Reform, richiede una visione chiara e una strategia unificata.

Phillipson ha lanciato un appello ai membri del Labour per restare uniti e combattere per i valori che il partito rappresenta. La sua convinzione è che solo attraverso una leadership forte e coesa il Labour possa sperare di riconquistare la fiducia degli elettori e affrontare le problematiche profonde della società.