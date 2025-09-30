Bridget Phillipson e Lucy Powell: il confronto sulla vice leadership del Labour

Tensioni tra Bridget Phillipson e Lucy Powell durante il Congresso del Partito Laburista: un'analisi delle dinamiche interne e delle prospettive future.

Durante il congresso del Labour tenutosi a Liverpool, sono emerse evidenti tensioni tra due figure di spicco del partito, Bridget Phillipson e Lucy Powell. Phillipson, attuale Segretario all’Educazione, ha risposto alle critiche di Powell, sottolineando l’importanza di unire le forze invece di creare divisioni.

Il congresso, giunto al penultimo giorno, ha visto un acceso scambio di opinioni tra le due candidate al ruolo di vice leader.

Powell, recentemente destituita dal Primo Ministro Keir Starmer, ha definito le affermazioni di Phillipson sui social media come “poco avvedute”, suggerendo che stesse contribuendo a generare infighting all’interno del partito.

Dichiarazioni di Phillipson

In un post pubblicato su X, Phillipson ha affermato: “La scelta è chiara. Con me come vice leader, avremo il cuore e l’anima del Labour al governo. Dobbiamo evitare distrazioni e conflitti interni. È tempo di unirci e mettere in pratica i nostri valori.” Questa dichiarazione ha scatenato ulteriori polemiche, poiché Powell ha accusato Phillipson di essere divisiva.

Dibattito e reazioni

Parlando al POLITICO pub durante il congresso, Phillipson ha risposto direttamente alle osservazioni di Powell, notando lironia nel fatto che Powell avesse chiesto un dibattito, mentre quando Phillipson ha espresso le sue opinioni, ciò è stato considerato problematico. “Io porterò le voci dei membri al tavolo del governo, non mi limiterò a lanciare critiche dall’esterno,” ha dichiarato Phillipson, evidenziando il suo desiderio di essere parte integrante del processo decisionale.

Phillipson ha fatto notare che la possibilità di influenzare le decisioni al tavolo del consiglio è cruciale per un vice leader. “A differenza di altri, io sarò in grado di far sentire la mia voce quando si prendono decisioni importanti,” ha aggiunto, sottolineando l’importanza di avere un ruolo attivo.

Critiche a Powell

In un passaggio significativo, Phillipson ha messo in discussione l’idea di Powell di poter essere un vice leader più efficace operando al di fuori del governo. Ha trovato questa prospettiva “un po’ offensiva” nei confronti di figure storiche del partito come Angela Rayner e John Prescott, quest’ultimo scomparso l’anno scorso.

Contributo storico dei vice leader

“Angela Rayner ha fatto un lavoro straordinario come vice leader, combinando il suo ruolo con la gestione di un grande dipartimento governativo,” ha affermato Phillipson. “La sua efficacia derivava proprio dalla sinergia tra queste due responsabilità.” Phillipson ha anche menzionato altre figure di spicco come Harriet Harman, evidenziando come sia errato considerare i vice leader come figure “part-time” o meno significative nel contesto del governo.

In un momento in cui il partito si prepara per importanti sfide future, la discussione su chi debba guidare come vice leader del Labour è più rilevante che mai. Con l’approccio di Phillipson che mira a unire il partito, mentre Powell sembra puntare a un cambiamento di strategia, il congresso del Labour si configura come un crocevia decisivo per il futuro del partito.

La competizione tra Phillipson e Powell non si limita a una semplice lotta per il potere, ma rappresenta anche una visione contrastante per il Labour nel suo insieme. Mentre Phillipson cerca di portare la voce dei membri all’interno del governo, Powell sembra voler creare un dibattito più ampio, ma non senza rischi di divisione.