Polemica attorno a Enrico Brignano per i biglietti in vendita a 92 euro per assistere al suo spettacolo a Firenze. La moglie Flora Canto, stanca delle critiche, ha rotto il silenzio.

Brigano, polemica sui biglietti a 92 euro: interviene Flora Canto

Per assistere allo spettacolo Ma… Diamoci del tu! di Enrico Brignano presso il Teatro Verdi di Firenze bisogna pagare 92 euro. E’ bene sottolineare che il prezzo di questi biglietti si riferisce ad un posto in prima fila, ma la polemica è scoppiata in un lampo. Un utente, commentando un post di Flora Canto, ha tuonato: “Per te è comunque facile, visti i 92 euro di biglietto al Teatro Verdi di Firenze“.

Flora Canto perde la pazienza e difende il marito

La Canto ha replicato:

“Visto il tuo livello intellettivo, ti consiglio di andare a vedere altri artisti”.

Flora ha difeso Brignano, ma anche altri fan si sono detti d’accordo con lei. Spendere 92 euro per acquistare biglietti in prima fila ad uno spettacolo teatrale non è eccessivo. D’altronde, spesso si paga di più per concerti o eventi sportivi all’aperto, dove non si ha diritto ad alcuna comodità.

Brigano: la polemica sui biglietti a 92 euro è inutile

Come già sottolineato, i biglietti a 92 euro per lo spettacolo di Brignano si riferiscono alla prima fila. I prezzi per gli altri settori partono da 40 euro, quindi si ha completa libertà di scelta. Inoltre, nessuno è obbligato ad assistere ad uno show piuttosto che a un altro. Insomma, si tratta dell’ennesima polemica sterile e inutile.