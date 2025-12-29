Brigitte Bardot, fan in lacrime a Saint-Tropez dove sarà sepolta

Saint-Tropez (Francia), 29 dic. (askanews) – Fiori, foto e lacrime fuori da La Madrague, la celebre proprietà di Brigitte Bardot a Saint-Tropez, nel sud della Francia, dove la diva francese è morta domenica 28 dicembre a 91 anni e dove sarà sepolta. BB avrebbe voluto essere sepolta nel suo giardino, con una semplice croce di legno a indicare la sua tomba, mentre – come confermato dalle autorità locali – riposerà al cimitero marino di Saint-Tropez.

Fuori dalla villa sul mare in Costa Azzurra si sono radunati alcuni ammiratori dell’icona sexy degli anni ’60 e ’70 divenuta attivista per i diritti degli animali. Simone, elegantissima signora di 85 anni, teneva una corrispondenza epistolare con l’attrice, e ha un grosso rimpianto:

“Ci scrivevamo e le avevo chiesto di vederla ma lei mi ha detto ‘Non posso riceverti, ci sono troppe persone..’, avrei dovuto entrare con la forza”, dice piangendo ad Afp.

“La prima lettera è del 2003, allora scriveva ancora a mano. Più tardi, iniziò a scriverle qualcuno della sua fondazione, perché lei non riusciva più a scrivere da sola. La sua calligrafia era molto generosa, lo si vede da come scriveva”, ha aggiunto Simone.

“Parlavamo soprattutto di animali e le dissi che le volevo molto bene. Lei rispose: ‘Quanto è bello essere amati’. Riesci a immaginare? Provavo un amore incondizionato per lei”, ha raccontato ancora la signora con il cappello, che considerava Bardot una “sorella” per le sue idee e la ribellione femminile.