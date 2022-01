Brignano e Flora Canto si sposano: “Matrimonio all’americana”

Enrico Brignano e Flora Canto hanno svelato alcuni dettagli sulle loro attesissime nozze.

Enrico Brignano e Flora Canto, da poco diventati genitori del loro secondo figlio, hanno annunciato che convoleranno a nozze.

Enrico Brignano e Flora Canto si sposano

Durante l’estate 2022 si terrà il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto, genitori dei piccoli Martina (incaricata di portare le fedi all’altare) e di Niccolò, nato durante l’estate 2021.

La coppia aveva già svelato l’intenzione di convolare a nozze dopo la nascita del secondo figlio e, a quanto pare, i due sono stati di parola. La conduttrice Flora Canto si è lasciata sfuggire che con tutte le probabilità la cerimonia si terrà su una spiaggia e che sarà un matrimonio “all’americana”. In tanti non vedono l’ora di sapere chi sarà presente al matrimonio dei due volti vip e se saranno presenti alcune celebrità, amici e colleghi.

Enrico Brignano e Flora Canto: l’amore

La storia d’amore tra Enrico Brignano e Flora Canto prosegue da circa 10 anni e oggi i due sono più uniti e affiatati che mai. “Litighiamo molto, abbiamo caratteri forti, ma poi non riusciamo a stare lontani, questo ha fatto sì che siamo insieme da 10 anni”, ha dichiarato Flora Canto in merito alla sua unione con il celebre volto televisivo.

Enrico Brignano: la vita privata dell’attore

Enrico Brignano è stato sposato una prima volta (dal 2008 al 2013) con Bianca Pazzaglia, prima d’incontrare Flora Canto. I due hanno consacrato il loro sogno d’amore con l’arrivo della piccola Martina e, a seguire, nel 2021 hanno avuto Niccolò (nato con un cesareo programmato). “Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”, aveva scritto il celebre volto tv via social annunciando la nascita del suo secondo bambino e lodando la sua compagna di vita per averlo reso padre per la seconda volta.