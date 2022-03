Brindisi, accoltella gravemente la moglie e poi si impicca in veranda

In preda ad una furia cieca prima ha accoltellato gravemente la moglie e poi è corso fuori dalla villetta residenziale si è impiccato in veranda

Tragedia a Brindisi, dove un uomo riduce la moglie in fin di vita e poi si impicca in veranda. Secondo quanto riportato dai lanci del media locali un ex amministratore 72enne ha colpito la coniuge con un coltello e poi si è suicidato in una veranda nel giardino di casa.

La tragedia di è consumata nel rione La Rosa, una zona residenziale alla periferia della città della Puglia.

Da una prima ricostruzione pare che la donna, coetanea del suo aggressore, abbia cercato di darsi alla fuga quando ha visto il marito armato di un coltello, ma costui l’ha raggiunta e, pare, ferita in maniera molto grave. La vittima è stata immediatamente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Perrino, dove i media spiegano che è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita.

L’arrivo sul posto di Carabinieri e Polizia

Sul posto sono giunte a razzo pattuglie dei Carabinieri della territoriale e volanti della Questura della Polizia di Stato. Agli uomini delle forze dell’ordine il compito di ricostruire l’accaduto. Per l’uomo, parrebbe un ex consigliere comunale, che dopo l’aggressione a mano armata era corso fuori dalla villetta, non c’è stato nulla da fare.