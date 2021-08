Brindisi, auto si schianta a un passaggio a livello a Ferragosto: morta ragazza di 20 anni, 2 feriti

All’alba di Ferragosto, a Brindisi, un’auto si è scontrata contro un pilone a un passaggio a livello causando la morte di una ragazza di 20 anni e 2 feriti.

Brindisi, incidente d’auto a Ferragosto: morta ragazza di 20 anni, 2 feriti gravi

All’alba di Ferragosto, intorno alle ore 05:45, è stato segnalato un incidente mortale che si è sviluppato quando un’auto, una Fiat Panda, si è improvvisamente schiantata contro il pilone che reggeva le sbarre di un passaggio a livello. La vicenda, che si è consumata in provincia di Brindisi, ha provocato la morte di una giovane di soli 20 anni e il grave ferimento di altre due coetanee.

Il tragico sinistro che ha caratterizzato le prime ore di domenica 15 agosto si è verificato lungo la strada che collega le località di Manduria, in provincia di Taranto, e Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

Lo schianto ha provocato la morte sul colpo della 20enne alla guida della Fiat Panda. Le due ragazze, entrambe di 23 anni, che viaggiavano insieme alla vittima, invece, sono rimaste seriamente ferite e sono state trasferite in ospedale.

Brindisi, incidente d’auto a Ferragosto: l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto in provincia Brindisi nella alle ore 05:45 di domenica 15 agosto è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana.

I paramedici hanno tentato di prestare soccorso alla 20enne: tuttavia, tutti gli sforzi perpetrati dai soccorritori si sono rivelati vani in quanto la ragazza è stata rinvenuta già priva di vita poiché morta sul colpo. Le due ragazze di 23 anni che viaggiavano insieme alla vittima, residenti a Ostuni (Brindisi) sono state rinvenute in condizioni estremamente critiche e delicate e, pertanto, sono state trasportate in ospedale.

Al contempo, è stata anche disposta la consegna della salma della 20enne presso l’obitorio dell’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana.

Brindisi, auto si schianta a un passaggio a livello a Ferragosto: dinamiche

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, al raggiungimento di un passaggio a livello situato lungo la direttrice che collega Manduria e Francavilla Fontana, la Fiat Panda guidata dalla ragazza di 20 anni deceduta sul colpo si è brutalmente schiantata contro il pilone che fungeva da sostegno alle sbarre di un passaggio a livello.

Al momento, su indicazione della Procura di Brindisi, i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Francavilla sono stati incaricati di eseguire tutti i rilievi necessari e di indagare circa la drammatica vicenda.