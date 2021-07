Brindisi, falegname punto da un’ape morto per shock anafilattico

Un falegname è stato punto da un'ape: è morto durante la notte dopo essere stato portato in ospedale.

Un falegname di 58 anni era stato punto da un’ape. Dopo essere stato trasferito d’urgenza in ospedale, l’uomo è deceduto durante la notte per shock anafilattico. L’episodio è accaduto a Oria, in provincia di Brindisi. Secondo gli espetti si tratta di un evento molto raro.

La vittima si chiamava Maurizio Zingarofalo. L’uomo lascia una moglie e tre figli. Nessuno sapeva se il 58enne potesse essere allergico alle punture di api, proprio per questo motivo sono in corso delle indagini. Il 58enne ha iniziato a sentirsi male dopo essere stato morso dall’insetto, per poi manifestare i sintomi da shock anafilattico dinanzi allo stupore dei presenti.

Punto da un’ape muore: si parla di morte assurda

Come riporta Libero Quotidiano, molti di coloro che conoscevano Maurizio Zingarofalo hanno parlato di morte improvvisa e assurda. Secondo gli esperti sarebbe molto raro che una semplice puntura d’ape possa provocare la morte a un essere umano. Nella maggior parte dei casi, l’insetto in questione, oltre al dolore causato dal pungiglione, può portare solamente a semplici reazioni allergiche. Nel frattempo, dato che la morte è avvenuta per cause naturali, l’autorità giudiziaria ha disposto che la salma del 58enne venga restituita ai suoi cari.

Punto da un’ape: i sintomi da shock anafilattico

Come informa Today i sintomi da shock anafilattico si suddividono in quattro stadi, a seconda della gravità. Essi sono rappresentati in crescente progressione dai primi sintomi che si limitano al livello locale, per poi aggravarsi manifestando un vero e proprio shock allergico. Si inizia con prurito e gonfiori che si espandono anche oltre la zona interessata, per arrivare a vertigini e difficoltà respiratore causate dall’ispessimento dell’apparato respiratorio, fino al collasso.

I sintomi, tuttavia, non si manifestano necessariamente secondo gli step qui descritti, ma alcuni individui accuserebbero solo una parte di essi. Se i sintomi allergici si espandono oltre la zona del corpo interessata dalla puntura, si consiglia di chiamare immediatamente il medico di pronto intervento.

Punto da un’ape: morta un’altra persona in circostanze tragiche

Oltre al triste episodio di Maurizio Zingarofalo, morto per shock anafilattico dopo una puntura di ape, si segnala anche una tragica dipartita avvenuta a Genova. Il signor Francesco Conte (53 anni) aveva contattato il medico, in quanto accusava sintomi di infarto. Conte, tuttavia, non è stato ricoverato, morendo trenta ore dopo la visita avvenuta in casa. In seguito a tale episodio è stata aperta un’inchiesta da parte della procura di Genova.