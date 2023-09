Un 32enne è stato fermato con l'accusa di omicidio stradale per aver travolto e ucciso un pedone a Brindisi.

Un uomo di 32 anni è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale per la morte dell’82enne Teodoro Taurino, investito e ucciso a Brindisi, in viale Togliatti.

Brindisi, pedone travolto e ucciso da un’auto: fermato 32enne

Terribile tragedia a Brindisi. Teodoro Taurino, di 82 anni, è stato travolto e ucciso da un’automobile in viale Togliatti, a Brindisi, nella serata di ieri, domenica 24 settembre 2023. Un uomo di 32 anni è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio stradale in quanto è ritenuto responsabile della morte dell’anziano.

Brindisi, pedone travolto e ucciso da un’auto: la dinamica

L’uomo di 32 anni è stato rintracciato durante la notte scorsa, dopo che nell’immediatezza dell’incidente aveva deciso di non fermarsi per prestare soccorso alla vittima. Dalla visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, gli agenti della polizia locale di Brindisi e i poliziotti della sezione volanti della Questura hanno acquisito la targa dell’auto e hanno individuato il conducente. Il mezzo è stato sequestrato per effettuare tutti gli opportuni accertamenti.