Non si avevano notizie di Aris Barletta, 27 anni, da due giorni.

Il giovane è stato trovato senza vita in mare a Brindisi.

Brindisi, trovato morto Aris Barletta: era scomparso da due giorni

Aris Barletta, 27enne, è stato trovato morto in mare a Brindisi. Non si avevano più notizie di lui da due giorni. Questa mattina sono riprese le ricerche in mare dei sommozzatori dei vigili del fuoco e poco prima di mezzogiorno è stato individuato il suo corpo privo di vita. L’ultima volta era stato visto in compagnia di un amico lungo la zona portuale del Seno di Ponente, la banchina dove è ubicato il cantiere navale Balsamo, poco lontano dall’ex caserma dei vigili del fuoco a Brindisi, in cui è vietato l’accesso.

Non è escluso che il giovane sia scivolato mentre si allontanava.

Nella zona si sono concentrate le ricerche dei carabinieri del comando provinciale, degli agenti della polizia locale, della Capitaneria di porto, che ha pattugliato con alcuni mezzi navali il tratto di mare tra il comando della Marina militare e la Lega navale, e i vigili del fuoco.

Aris Barletta trovato morto: la denuncia dei genitori

I genitori del ragazzo hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. “Nostro figlio non ha fatto ritorno a casa, tanto meno risponde al telefonino.

Siamo preoccupati perché è la prima volta che accade” sono le parole che i militari del Comando provinciale hanno raccolto dai genitori del 27enne. Per gli altri dettagli al momento c’è il massimo riserbo da parte degli investigatori.