Britney Spears chiede revoca della tutela paterna: voglio libertà

Roma, 24 giu. (askanews) – Una folla di fan si è radunata fuori dal tribunale di Los Angeles per sostenere Britney Spears all’udienza in cui la cantante ha chiesto la revoca della tutela a cui è sottoposta dal 2008 a causa di disturbi psicologici e che la priva di gran parte della sua indipendenza.

“Voglio solo andare avanti con la mia vita, sono passati tredici anni e questo è abbastanza”, ha detto la pop star, intervenendo via web: “Penso davvero che questa tutela sia abusiva”, ha aggiunto.

“Ho detto al mondo che sono felice e che sto bene” ma “sono traumatizzata, e piango ogni giorno”.

Le condizioni della tutela da parte della famiglia sono severe; le decisioni riguardanti la cantante sono prese da suo padre, Jamie Spears, con cui Britney ha avuto sempre una difficile relazione. “Ha detto un sacco di cose scioccanti – ha affermato Anali Calva, sua fan – cose che temevo fossero vere, come il fatto che era stata costretta a fare una terapia che non voleva e costretta in strutture mentali dove non voleva andare”.

E un altro fam, Jared Lipscomb, ha aggiunto: “Ha detto che è stata costretta a prendere farmaci contro la sua volontà e che è stata costretta a usare contraccettivi anche se voleva avere un bambino e che i suoi tutori non le hanno permesso di non farne uso per averlo.. questa è davvero una follia”.

Spears ha un passato travagliato, dopo il grande successo ottenuto da giovane. Ha attraversato un lungo periodo di depressione dopo la richiesta di divorzio da Kevin Federline nel 2006 e la perdita della custodia dei figli nel 2007.

La sua collocazione sotto tutela non le ha però impedito di rimanere attiva: ha pubblicato tre album e partecipato ad alcuni spettacoli e show tv. Nel gennaio 2019 l’annuncio che intendeva sospendere la sua attività artistica, almeno per il momento.

L’affetto dei fan anche sul web: in migliaia le hanno rivolto un pensiero su Twitter con l’#FreeBritney