Britney Spears ci è cascata di nuovo: la cantante 41enne non è nuova a crolli mentali e sceneggiate, e recentemente in un ristorante ha dato il peggio di sé urlando contro clienti intenti a scattarle qualche foto.

Britney Spears ci ricasca: la reazione esagerata al ristorante

Britney Spears ha sicuramente avuto una vita complicata e piena di crolli psichici, e forse la reazione avuta nelle scorse ore davanti ai cellulari dei clienti di un ristorante non deve sorprendere più di tanto.

Secondo quanto raccolto da TMZ, lo scorso venerdì 13 gennaio, la cantante 41enne il terzo marito Sam Asghari sono andati a cena da Joey, noto locale delle Woodlands Hills, assieme alla guardia del corpo.

Quando la coppia è arrivata, i clienti del locale hanno inziato a scattare foto e a riprenderla in segno d’affetto e stima, ma questo comportamento non ha fatto altro che scatenare la rabbia della popstar. Britney Spears ha così cominciato a sbraitare contro tutti, cercando nel frattempo di coprirsi il volto con il menù.

Una reazione che ha messo in imbarazzo anche il marito, tanto da farlo scappare anzitempo dal locale.

La dura vita di Britney

Ormai lo sappiamo tutti: la vita di Britney Spears non è stata per niente semplice. Per anni la cantante ha dovuto lottare contro i problemi di salute mentali causategli dalla cosiddetta “conservatorship” del padre, in buona sostanza una rigida tutela legale.

Negli ultimi anni però Britney ha avuto il coraggio di ribellarsi al padre, sbarazzandosi del suo giogo con i mezzi legali.