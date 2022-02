Britney Spears denuncia due donne: “Volevano uccidermi”

Britney Spears ha fatto sapere di aver denunciato due donne che, a suo dire, avrebbero voluto ucciderla.

Attraverso un lungo e inaspettato post sui social Britney Spears ha fatto sapere che avrebbe sporto denuncia contro due donne che avrebbero cercato di ucciderla.

Britney Spears denuncia due donne

Nuovi guai per Britney Spears: oltre alla battaglia legale contro il padre Jamie (che per ben 13 anni avrebbe avuto la custodia esclusiva dei beni finanziari della cantante) l’ex Reginetta del Pop si è ritrovata a denunciare Lou Taylor e alcune persone dietro alla sua società, la Tri Sta, che avrebbero cercato di ucciderla.

“Una settimana prima che mi rinchiudessero in quella clinica quelli della Tri Star mi hanno invitata nei loro uffici. Erano così belle e carine con le loro gentilezze ‘siamo qui per farti sentire speciale’. Ho pranzato con Lou e Robin, mi hanno detto ‘Britney guarda che bella la tua foto che abbiamo appeso al muro’. Quelle stesse st***ze che mi hanno quasi ucciso una settimana dopo”, ha dichiarato la cantante.

Le pesanti accuse

Nel suo messaggio di accuse la cantante ha anche affermato che le due donne in questione sarebbero state “adorate” da suo padre Jamie. “Mio padre adorava quelle due donne e avrebbe fatto qualsiasi cosa gli avessero chiesto! Loro stavano cercando di uccidermi, ancora oggi credo che sia ESATTAMENTE quello che stavano cercando di fare. Ma non c’era niente che non andava in me, sono sopravvissuta e non sono morta.

Molti non avrebbero sopportato quello che mi hanno fatto. Mi ricordo tutto ciò che ho subito e farò causa alla Tri Star. Per adesso sono riusciti a farla franca, ma io sono qui e ogni giorno ricorderò loro quello che mi hanno fatto”, ha scritto la Spears nel suo messaggio. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Per il momento l’ex stylist della cantante, Tish Yates, ha pubblicamente confermato quanto da lei dichiarato via social: “Sono d’accordo al 100% con te.

Anche io sono convinta che stessero cercando di farti fuori“, ha scritto.