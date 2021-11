Britney Spears, dopo 13 anni è stata ufficialmente revocata la tutela legale del padre che dal 2008 la deteneva per ovviare ai suoi problemi mentali

Britney Spears è tornata di fatto “libera”, dopo 13 anni è stata ufficialmente revocata la tutela legale del padre ed è diventata operativa la decisione di Jamie Spears presa il 13 agosto scorso dopo lunghi anni di rifiuti e di battaglie legali con sua figlia.a Riferire dello step definitivo il ‘Washington Post’.

Britney Spears, revocata la tutela: sarà padrona del suo tempo e dei suoi soldi

Per anni il padre della Spears aveva esercitato la tutela legale sullo sterminato patrimonio della pop star Usa a causa del suo progressivo scivolare in comportamenti non sempre lucidissimi. Britney compirà 40 anni fra un mese e la sua “resurrezione” aveva preso piede il 13 agosto 2021, quando Jamie Spears aveva formalizzato la rinuncia alla tutela della figlia.

Revocata la tutela anche per sentenza di un giudice: Britney Spears torna “libera”

Tutto questo fino allo scorso 30 settembre, quando il giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny aveva chiaramente definito la situazione “insostenibile” e aveva liberato Britney Spears della tutela del padre anche in punto di giudicato terzo. Il 69enne Jamie era stato nominato tutore della figlia nel 2008 e nel mondo erano sorti dei veri movimenti di fan per restituire piena facoltà decisionale alle loro beniamina.

Il grazie di Britney Spears ai fan dopo che è stata revocata la tutela al padre Jamie

La stessa cantante, che sempre ad agosto aveva avuto qualche “intemperanza di ritorno” nei confronti di una governante, dopo la sentenza aveva postato sulla sua pagina Facebook un ringraziamento ai suoi sostenitori: “Non ho parole, grazie a voi ragazzi e alla vostra costante resilienza nel liberarmi dalla mia conservazione, la mia vita è ora in quella direzione! Ho pianto ieri sera per due ore perché i miei fan sono i migliori e lo so.

Io sento i vostri cuori e voi sentite i miei”.