Britney Spears e Sam Asghari hanno divorziato: la pop star è ferita e non si aspettava un simile epilogo.

Secondo alcune indiscrezioni, Britney Spears e Sam Asghari hanno divorziato. La cantante, dopo il calvario vissuto negli ultimi anni, avrebbe ricevuto l’ennesimo colpo basso, questa volta in amore.

Britney Spears e Sam Asghari hanno divorziato

Matrimonio al capolinea tra Britney Spears e Sam Asghari. Secondo TMZ ed ET, la pop star e il marito hanno divorziato. La pop star avrebbe deciso di separarsi dal coniuge perché lui avrebbe scoperto un suo tradimento. Ci sarebbe stata una lite infuocata, terminata nel peggiore dei modi.

Sam Asghari ha già firmato le carte del divorzio

Anche se Britney e Sam non hanno ancora confermato di aver divorziato, i beninformati sostengono che l’addio non sia stato dettato da un presunto tradimento. Alla base ci sarebbero state delle “differenze inconciliabili“. Secondo ET, Asghari ha già firmato le carte del divorzio. “Lei ha negato qualsiasi accusa di tradimento e sta affrontando tantissime emozioni“, ha dichiarato un insider al magazine.

Britney affranta per il divorzio

L’insider ha confessato che Britney è affranta per il divorzio da Sam. Si legge: