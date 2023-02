Britney Spears, i familiari temono il peggio: "Forse sta per morire"

Le condizioni di salute di Britney Spears continiuano a destare preoccupazione e in queste ore i familiari della cantante hanno svelato nuovi retroscena che hanno allarmato i fan.

Britney Spears: paura per le sue condizioni di salute

Da tempo sui social i fan sono allarmati per le condizioni di salute di Britney Spears, che ha pubblicato alcuni messaggi deliranti e, soprattutto, continua a mostrarsi con foto sempre più intime e scandalose (in alcuni casi la cantante si è mostrata completamente svestita). In passato la popstar è stata ricoverata per curare il suo disturbo bipolare e sembra che tuttora assuma dei farmaci che dovrebbero aiutarla a vivere una vita più equilibrata.

Nonostante questo una fonte vicina alla Spears avrebbe fatto sapere a TMZ che i familiari temerebbero che lei possa addirittura morire. Sulla questione al momento non vi sono conferme e non è dato sapere come stiano veramente le cose.

Il processo

Britney ha vinto la sua causa contro il padre Jamie, che per anni ha avuto la completa custodia della popstar. In seguito alla vicenda, la cantante aveva annunciato di aspettare un figlio dall’attuale marito, Sam Asghari, che purtroppo ha perso.

Più volte attraverso i social la Spears si è scagliata contro suo padre e gli altri familiari: “La mia famiglia mi ha uccisa”, ha confessato in un caso la cantante, e ancora: “Non guadagno nulla a condividere queste storie. Mi hanno chiesto di essere intervistata da Oprah e da altri, offrendomi un sacco di soldi. Ma è una follia. Non m’interessa. Per me, questa storia va oltre un’intervista”.