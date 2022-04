Britney Spears incinta: l’annuncio ufficiale della gravidanza su Instagram

Britney Spears incinta: la cantante ha annunciato sul suo account Instagram di essere in attesa del primo figlio concepito con il marito Sam Asghari.

Britney Spears incinta: la cantante ha rivelato di essere in attesa del primo figlio concepito con il marito Sam Asghari. L’annuncio è stato diramato attraverso la pubblicazione di un lungo post sul profilo Instagram ufficiale dell’artista.

Nello specifico, la Spears ha scritto su Instagram il seguente messaggio:

Ho perso così tanto peso per partire per il mio viaggio a Maui solo per riprenderlo. Ho pensato ‘Cavolo… cosa è successo al mio stomaco???’. Mio marito ha detto ‘No è cibo, sei incinta sciocca!!!’. Così ho fatto un test di gravidanza… e sì, sto per avere un bambino. Quattro giorni dopo sono rimasta un po’ più incinta… di cibo.

Ovviamente non uscirò tanto a causa dei paparazzi che faranno soldi con scatti di me incinta, come purtroppo hanno già fatto. È difficile perché quando ero incinta ho avuto la depressione perinatale… devo dire che è assolutamente orribile. Le donne allora non ne parlavano: alcune persone consideravano pericoloso se una donna si lamentava così con un bambino dentro di lei. Ma ora le donne ne parlano tutti i giorni, non dobbiamo tenere quel dolore dentro come un segreto.

Questa volta farò yoga ogni giorno! Diffondendo tanta gioia e amore!