Britney Spears: l’autobiografia diventa una serie tv o un film

L’autobiografia di Britney Spears, The Woman in Me, potrebbe diventare presto una serie tv o un film. Secondo alcune indiscrezioni, diversi studios si stanno battendo per ottenerne i diritti.

Dopo sole 24 ore dall’uscita, l’autobiografia di Britney Spears ha venduto oltre 400.000 copie solo in America e sembra che presto arriverà al milione. Non solo, secondo alcune indiscrezioni, The Woman in Me potrebbe presto diventare una serie tv o un film.

Considerando che l’autobiografia sta ottenendo un successo pazzesco, se dovesse uscire un film o una serie tv sulla vita di Britney Spears ci sarebbe un clamore ancora maggiore. Secondo alcune indiscrezioni, proprio per questo diversi studios si stanno battendo per acquisire i diritti di The Woman in Me.

Su Deadline si legge:

“Gli studios più grandi sono già al lavoro per avere i diritti. Ci è stato detto che grandi offerte stanno già arrivando, possiamo dirvi che le offerte maggiori riguardano i progetti per trasformare la storia in una serie TV, un lungometraggio o un documentario. La Spears è stata ben rappresentata in quest’ultimo ambito con due film che hanno contribuito a supportare il movimento ‘Free Britney’ e hanno contribuito a porre fine alla tutela. Non tutti gli esperimenti in questo ambito sono riusciti però. Alcuni progetti fatti sulle sue colleghe non sono andati benissimo. Un recente lungometraggio sulla diva del pop Whitney Houston non ha avuto successo, e uno su Madonna (che aveva pianificato di dirigere la sua storia) è stato chiuso in pre-produzione; sembra che il terreno più fertile potrebbe essere nella categoria delle serie“.