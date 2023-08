Britney Spears: l’ex marito era una spia?

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, Britney Spears ha mollato l’ex marito perché sospetta che sia una spia. L’uomo potrebbe essere stato pagato dal padre di lei per rilasciare informazioni inerenti la sua vita privata.

Il Daily Mail ha ascoltato una fonte vicina a Britney Spears ed è venuta fuori una situazione raccapricciante. Sembra che la pop star abbia lasciato il marito Sam Asghari perché considerato una spia di suo padre Jamie. Pare che l’ex consorte abbia fornito al genitore informazioni utili per prolungare la sua prigionia degli anni passati.

Sul Daily Mail si legge:

“Lei è convinta che l’ex marito Sam Asghari stesse ‘lavorando segretamente‘ con il padre Jamie e che gli fornisse informazioni che lo avrebbero aiutato a mantenerla bloccata nella tutela. Secondo una fonte interna alla famiglia Spears, Britney aveva cominciato a sospettare che Sam avesse lavorato segretamente con Jamie, 71 anni, per fornirgli dettagli personali sulla sua vita. La fonte attendibile ci ha detto: ‘Britney ha motivo di credere che Sam lavorasse con suo padre Jamie fin dall’inizio della loro relazione. Lei ha raccolto informazioni ed è convinta di questo. Da quello che risulta a Britney, Sam avrebbe fornito a Jamie informazioni che lo hanno aiutato a mantenerla rinchiusa nella tutela per anni. In cambio, Sam ha avuto accesso a Britney, alla sua villa e ai suoi soldi. Britney ora crede che Sam sia sempre stato bugiardo, anche nel matrimonio’. Per il nostro insider questo è uno dei motivi che hanno portato alla fine di questa relazione che andava avanti dal 2016 quando i due si sono conosciuti sul set di Slumber Party”.