Britney Spears: non ritornerò mai nell'industria musicale

Roma, 4 gen. (askanews) – Un dipinto di Guido Reni, Salomè con la testa di San Giovanni Battista, condiviso sui social per annunciare: “Non tornerò mai nell’industria musicale!”.

Così Britney Spears smentisce le voci di un imminente nuovo disco in uscita, affermando che la maggior parte “delle notizie è spazzatura”. La pop star, da tempo lontana dalle scene, se non per la collaborazione con Elton John nel 2022, è attivissima sui social con video e foto in cui si rivolge ai fan. Precisa che negli ultimi due anni ha scritto una ventina di canzoni per divertimento e per altri, si definisce una “ghostwriter” e dice che le piace. “Mi sento amata e fortunata”, sostiene.

Dopo lo scioglimento dell’accordo di tutela giudiziaria del padre che controllava la sua vita e il suo patrimonio, e il terzo divorzio la scorsa estate, in molti speravano in una rinascita artistica e in un nuovo album, anche dopo l’uscita del suo libro di memorie, The Woman in Me (La donna che c’è in me), in cui si levava qualche “sassolino dalla scarpa”. Ora sembra escludere del tutto un ritorno in musica.