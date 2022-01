Britney Spears si è mostrata nuda su Instagram per festeggiare la ritrovata autonomia dalla tutela legare del padre, affermando di sentirsi libera.

Britney Spears quasi nuda su Instagram: “Sono una donna libera, non mi sono mai sentita meglio”

Del resto, la pop star aveva già palesato l’intenzione di festeggiare contemporaneamente il suo compleanno e, soprattutto, la ritrovata libertà scaturita dall’annullamento della tutela legale esercitata dal padre: “Festeggerò la mia libertà e il mio compleanno per i prossimi due mesi! Insomma, dopo 13 anni… ho aspettato abbastanza”.

Britney Spears quasi nuda su Instagram: lo scetticismo dei fan

Britney Spears non è nuova a iniziative analoghe e, infatti, non è la prima volta che la pop star decide di mostrarsi senza veli sui social.

In molti, tuttavia, si chiedono in che modo una serie di scatti in cui la donna indossa soltanto un paio di calze bianche e delle emoticon le nascondono le parti intime possano trasformarsi in un modo per festeggiare la tanto ambita “libertà”.

Nel corso delle ultime settimane, dal momento in cui Britney Spears è stata svincolata dalla tanto chiacchierata tutela legale del padre, il suo modo di celebrare il traguardo raggiunto sta lasciando i suoi stessi fan alquanto perplessi.

Britney Spears quasi nuda su Instagram: i progetti per il futuro

Intanto, mentre la pop star sfoga la sua eccitazione attraverso fotografie con le quali rivendica la sua libertà, ha anche rivelato di aver cominciato a lavorare a una nuova canzone.

Secondo quanto scritto su Instagram, infatti, Britney Spears ha svelato: “So che non sto più suonando in arene enormicon la mia band, ma sarò onesta e dirò che la vita in tour è dura. I miei primi tre anni nel settore sono stati fantastici ma sarò completamente onesta e dirò che dopo quei tre tour e quei ritmi… non credo di volerlo fare di nuovo! L’ho odiato”.

L’ultimo album della pop star, intitolato Glory, è uscito nel 2016.