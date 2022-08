Britney Spears risponde alle accuse dell’ex marito Kevin Federline

Kevin Federline ha dichiarato che i figli non hanno voluto vedere la madre per mesi. Britney Spears ha deciso di rispondere alle accuse.

Britney Spears ha deciso di rispondere alle accuse del suo ex marito Kevin Federline, che ha spiegato che i loro figli non l’hanno voluta vedere per mesi. La cantante ha sottolineato che è stata sua madre a dirle di lasciare i figli con lui.

Scontro tra Britney Spears e Kevin Federline

Kevin Federline, ex marito di Britney Spears, ha deciso di rompere il silenzio, come riportato dal Daily Mail, e parlare per la prima volta della sua vita e del rapporto tra Britney e i figli avuti insieme, Sean Preston e Jayden James. Il ballerino ha raccontato che i figli, di 16 e 15 anni, non vedono la pop star da mesi. Ha anche commentato diverse foto di nudo pubblicate dalla cantante, gesto che non sarebbe piaciuto ai figli.

“Sono passati diversi mesi da quando i ragazzi hanno visto la madre l’ultima volta. Hanno preso la decisione di non andare al suo matrimonio, erano felici per lei ma hanno preferito non esserci” ha dichiarato Federline, che teme sia difficile per loro andare al liceo dopo che la madre ha pubblicato immagini di nudo. “Mi sono dovuto scusare con loro per le conseguenze che certi scatti potrebbero avere nella loro vita.

Cerco di spiegare loro: ‘guardate, forse è solo un altro modo in cui cerca di esprimersi vostra madre’. Ma ciò non toglie il fatto che lei continui a pubblicare quelle immagini, è dura” ha dichiarato il ballerino. “Se ci fosse un modo per far aprire gli occhi a Britney lo farei, ma non l’ho ancora trovato. Se l’avessi trovato la chiamerei per dirglielo” ha aggiunto.

La risposta di Britney Spears

Britney Spears ha risposto su Instagram, soprattutto sull’argomento figli. “Mi rattrista sapere che il mio ex marito ha deciso di discutere del rapporto tra me e i miei figli. Come tutti sappiamo, crescere dei ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno. Mi preoccupa il fatto che il motivo sia legato al mio profilo Instagram, era molto prima di Instagram. A loro dato loro tutto, solo una parola: offensivo” ha scritto Britney Spears. “Sono solo un essere umano e ho fatto del mio meglio, vorrei che i Federline guardassero il video dei ‘big booty’. Altri artisti hanno fatto molto peggio quando i loro figli erano molto giovani. Durante la mia tutela sono stato controllato e monitorato per quasi 15 anni. Dovrei fare molto di più che andare in topless sulla spiaggia. Non mi sorprende affatto il loro comportamento e il loro approccio a ciò che ho dovuto affrontare” ha aggiunto la cantante.

Le parole di Sam Asghari

“Non conosco Kevin e non ho nulla contro di lui a parte il fatto che cerca di diffamare mia moglie” ha dichiarato Sam Asghari, per difendere la moglie Britney Spears. “Per chiarire, mia moglie non ha mai postato un selfie di nudo, tranne che del suo sedere, che è piuttosto sobrio in questi giorni. Tutti gli altri post erano nudità implicite, che si possono vedere in qualsiasi pubblicità di creme o saponi. Non c’è alcuna validità nella sua affermazione riguardo alla presa di distanza dei ragazzi ed è irresponsabile fare questa dichiarazione pubblicamente” ha spiegato, sottolineando che presto i ragazzi compiranno 18 anni e potranno prendere le loro decisioni. “Potrebbero rendersi conto che la parte più difficile è stata quella di avere come modello di comportamento un padre che non ha lavorato molto in oltre 15 anni” ha dichiarato, accusando Kevin Federline di essersi “schierato” con il padre di Britney. “Gli auguro il meglio e spero che in futuro abbia una visione migliore, per il bene di tutte le parti coinvolte. Ma per il momento, tieni il nome di mia moglie fuori dalla bocca” ha concluso.