“Dopo 6 anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme”. Con queste parole di rammarico, il personal trainer e modello Sam Asghari ha annunciato la fine del matrimonio con Britney Spears.

Ma che fine ha fatto la moglie? In tanti se lo sono domandati poco dopo l’annuncio. Tra allarmismi continui sul suo stato di salute mentale e teorie complottiste, la pop star è apparsa in un video su Instagram il 19 agosto mattina, ballando, ridendo e rompendo finalmente il silenzio. Un balletto e post che ad alcuni sono apparsi più una richiesta di aiuto.

Britney Spears divorzia da Sam Asghari con un balletto provocante

La cantante ha rotto il silenzio con un ingresso in scena dei suoi. A distanza di ore dall’annuncio dell’ormai ex marito Asghari, la pop star è improvvisamente riapparsa in video, sul suo canale Instagram, mostrandosi raggiante. Si sentono delle musiche rock che accompagnano i suoi stacchetti, che sembrano inscenare una sorta di danza liberatoria, con tanto di risate malefiche.

Britney Spears ride, canta, manda baci all’indirizzo della camera, twerka mostrando il lato B in segno di provocazione.

Britney Spears rompe il silenzio sul divorzio

Il video però è accompagnato da un testo, che rompe letteralmente il silenzio su questa vicenda. “Come tutti sanno – si legge a margine – io e Hesam (nome di battesimo del marito, ndr) non stiamo più insieme. Sei anni sono tanti per stare con qualcuno quindi, sono un po’ scioccata. Non sto qui a spiegare perché, e sinceramente non sono affari di nessuno! Ma, sinceramente non potevo più sopportare il dolore”.

Poi ringrazia fan e amici per i tanti messaggi ricevuti e spiega che Instagram e i social sono “lontani dalla realtà che sto vivendo”. Con queste parole, Britney aumenta il mistero sul suo stato emotivo.

Britney torna sulla storia del padre: “Ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze”

La pop star tira fuori ancora una volta la storia del padre Jamie, che l’avrebbe tenuta legata a sé. La figlia gli è stata data sotto tutela nel 2007 a seguito di problemi mai del tutto chiariti.