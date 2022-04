Britney Spears sarà di nuovo mamma, aspetta il terzo figlio

Milano, 12 apr. (askanews) – Britney Spears sarà mamma per la terza volta, l’ex reginetta del pop si è da poco lasciata alle spalle la brutta guerra legale con padre che la teneva sotto tutela dal 2008 fino allo scorso novembre e ora vuole una nuova vita. Britney Spears ha scelto un lungo post su Instagram per annunciare la terza gravidanza.

“Beh ho comprato un test di gravidanza e beh… Avrò un bambino”, ha scritto la quarantenne pop star.

Il nascituro è il primo figlio con il compagno Sam Ashgari. Spears ha già Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni, dal matrimonio con Kevin Federline.

“Naturalmente non andrò tanto in giro perché i paparazzi devono fare soldi con le mie foto come purtroppo hanno già fatto” scrive Spears in un post pieno di puntini e di emoticon. “E’ dura perché quando ero incinta ho già sofferto di depressione perinatale…

E devo dire che è assolutamente orrendo… Allora le donne non ne parlavano tanto” scrive la pop star concludendo “Questa volta farò yoga tutti i giorni!”