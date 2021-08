Britney Spears senza veli: “Ho bisogno di vedermi sotto una nuova luce”

Britney Spears è tornata a sedurre i fan dei social con uno scatto bollente e senza veli.

Britney Spears ha postato alcuni scatti senza veli sui social e ha spiegato ai fan perché ha deciso di mostrarsi senza reggiseno in una posa seducente.

Britney Spears: gli scatti senza veli

Mentre suo padre Jamie si sarebbe detto finalmente pronto a rinunciare alla custodia legale di sua figlia, Britney Spears, l’ex Reginetta del Pop è tornata sui social con alcuni scatti a dir poco bollenti: nelle immagini si vede la cantante posare con le mani sul prorompente decollété e senza reggiseno.

Lei stessa ha spiegato di aver voluto postare le immagini inedite per “vedersi sotto una nuova luce”. “Vorrei che capiste il motivo per cui metto in mostra il mio corpo”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Credo che esibirmi mi abbia reso troppo attenta ai difetti del mio corpo, e questa non è una cosa attraente. Se vi state chiedendo perché mostro il mio corpo ora… Perché sono venuta al mondo nuda e poi ho sentito una grande responsabilità sulle mie spalle e questo mi ha portato a vedermi in modo negativo! Volevo vedermi sotto una luce più leggera… nuda… come sono nata”, ha continuato.

“Sono una donna, una donna bella, sensibile, che ha bisogno di vedersi nella sua forma più pura”, ha concluso.

Britney Spears: il padre

Dopo una lunga e difficile battaglia legale Britney Spears sarebbe riuscita finalmente a ottenere ciò che aveva richiesto: suo padre Jamie – che da tempo la controllava finanziariamente – non sarà più il suo tutore. Dopo la nascita del movimento Free Britney e l’uscita del documentario Framing Britney Spears, la cantante ha ricevuto l’appoggio e la solidarietà di centinaia di star che hanno chiesto pubblicamente la fine della custodia da parte di suo padre.

Britney Spears era stata “affidata” alla custodia del genitore dopo il crollo nervoso di alcuni fa e il suo progressivo allontanamento dal mondo dello spettacolo.

Britney Spears: i figli

Alla cantante in questi anni non sarebbe stato consentito neanche di poter trascorrere del tempo insieme ai suoi due figli, Sean e Jayden, rimasti a vivere con il padre Kevin Federline (che pure si è espresso a sostegno dell’ex moglie e contro l’ex suocero, Jamie Spears).

Ora che la custodia sembra essere archiviata Britney Spears riuscirà a trovare una nuova serenità?