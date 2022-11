Britney Spears senza veli nella vasca, la frase shock: "Mi piace fare schifo"

Brintey Spears è tornata a generare clamore sui social con uno scatto in cui è ritratta senza veli nella vasca da bagno.

Britney Spears senza veli

Da tempo i fan di Britney Spears continuano a manifestare la loro preoccupazione per la salute psicologica della popstar che, in queste ore, è tornata a postare un altro controverso scatto senza veli. La cantante è ritratta nella sua vasca da bagno completamente svestita, e nella didascalia all’immagine avrebbe scritto: “Mi piace fare schifo”.

In tanti tra i fan dei social hanno espresso la loro preoccupazione per l’ex Reginetta del pop e per le sue condizioni psicologiche (visto che, in passato, la Spears sarebbe stata più volte ricoverata a causa del suo disturbo bipolare).

Anche l’ex showgirl Sara Tommasi ha espresso dubbi sulle condizioni di Britney Spears e ha dichiarato che riconoscerebbe in lei alcuni degli atteggiamenti da lei avuti in passato.

“Io non sono Britney Spears, però facevo quelle cose lì”, ha dichiarato la Tommasi, e ancora: “Di quel periodo ricordo persone negative che mi hanno fatto sbagliare, ma la colpa è tutta mia. La colpa è mia perché ho permesso a queste persone di prendere il sopravvento, di darmi consigli sbagliati. Adesso sto bene e so valutare cosa è giusto e cosa è sbagliato per me.”

Da mesi Britney Spears continua a postare scatti osé e più volte, attraverso i social, si è scagliata contro alcuni membri della sua famiglia.