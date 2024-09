Bronchiolite, il nuovo vaccino gratuito per i neonati in Italia

Con il calo delle temperature si fa sempre più alta la preoccupazione per la bronchiolite, che ha visto un’impennata di casi negli ultimi giorni in bambini e neonati. Adesso però anche in Italia sarebbe disponibile un vaccino gratuito: ecco cosa sappiamo.

Bronchiolite: vaccino gratuito per i neonati

Per prevenire l’epidemia stagionale del Virus respiratorio sinciziale, che colpisce in particolare i neonati entro i primi sei mesi di vita e può evolvere in casi di bronchiolite anche grave, il ministero della Salute ha avviato i contatti con l’Aifa per rendere disponibile e gratuito in tutte le Regioni, il nuovo farmaco Nirsevimab. Si tratta di un anticorpo monoclonale capace di prevenire circa il 90% delle ospedalizzazioni

Lo scorso anno, in Italia, sono stati registrati circa 15mila ricoveri per bronchiolite, di cui 3mila in terapia intensiva e 16 decessi.

Le polemiche dopo la proposta del nuovo vaccino

L’introduzione di questa misura ha creato non poche polemiche. Inizialmente, una circolare aveva lasciato in sospeso la distribuzione gratuita in Puglia, Calabria, Sicilia e altre Regioni del Sud, che avrebbero dovuto trovare soluzioni autonome. Successivamente, però, il ministro Schillaci ha fatto dietrofront stabilendo con una nuova circolare che il vaccino anti-bronchiolite sarà somministrato gratuitamente in tutte le Regioni, pur non essendo incluso nei LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza.

“È importante che a novembre ci facciamo trovare pronti e si possa cominciare a somministrare il nuovo anticorpo su tutto il territorio nazionale, senza differenze. Questo è quello che ci hanno assicurato e noi naturalmente abbiamo accolto con grande soddisfazione questa ipotesi”, ha dichiarato il presidente della Società Italiana di neonatologia Luigi Orfeo.

Sintomi e contagio della bronchiolite

In genere, questo virus provoca un’infezione delle vie aeree superiori, ma specialmente nei bambini molto piccoli può raggiungere anche le vie aeree inferiori ed i polmoni causando bronchiolite acuta o polmonite. Importante è, quindi, tenere sotto controllo il respiro per vedere se è affannoso o se presenta particolari fischietti o sibili o se, addirittura, diventa accelerato.

L’infezione si contrae attraverso le mucose di naso, bocca e occhi.