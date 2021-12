Broni, Emanuele Sabatino si è suicidato nella sua officina: era noto come EmaMotorsport

Emanuele Sabatino, in arte EmaMotorsport, è stato rivenuto nella sua officina di Broni: l’uomo si è tolto la vita per motivi al momento ignoti.

Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno della sua officina a Broni, comune situato in provincia di Pavia. In considerazione delle informazioni sinora diffuse, pare che l’uomo si sia suicidato mediante impiccagione, nella giornata di giovedì 9 dicembre. Sulla drammatica vicenda stanno indagando i carabinieri di Broni che hanno confermato alla stampa l’avvenuto decesso di Emanuele Sabatino.

Al momento, non è noto cosa abbia spinto l’uomo a compiere un simile estremo gesto.

Emanuele Sabatino lascia la moglie e i loro tre figli.

Emanuele Sabatino morto suicida nella sua officina: carriera e successo di EmaMotorsport

Emanuele Sabato, nato a Milano nel 1976 e divenuto noto al pubblico attraverso il suo canale YouTube e la sua pagina Facebook, era conosciuto come il meccanico più famoso d’Italia.

Il successo di EmaMotorsport era cominciato nel 2016 quando aveva iniziato a condividere su Facebook alcuni videoattraverso i quali spiegava la tecnica dei singoli componenti delle auto.

Nel 2021, Emanuele Sabatino aveva raggiunto oltre 730.000 seguaci su Facebook, 270.000 iscritti su YouTube e 160.000 followers su Instagram.

Recentemente, il meccanico era approdato anche sul piccolo schermo: gli erano, infatti, stati affidati alcuni programmi televisivi come, ad esempio, In officina con Ema oppure Cortesie per l’auto in onda su MotorTrend. Inoltre, aveva pubblicato un libro intitolato Manuale di meccanica per invasati di motori.

Emanuele Sabatino morto suicida nella sua officina: comunicato ufficiale e funerali

La notizia legata alla morte di EmaMotorsport è stata annunciata attraverso i suoi canali social. In particolare, sul profilo Instagram del meccanico, sono stati pubblicati due comunicati ufficiali mediante i quali è stato riferito quanto segue: “Nel pomeriggio del 9 dicembre 2021 si è spento improvvisamente Ema. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e il team di EmaMotorsport”.

Sempre su Instagram, inoltre, è stato riferito che i funerali dell’uomo si terranno alle ore 10:30 di lunedì 13 dicembre e verranno celebrati presso la chiesa di San Francesco in Siziano, in provincia di Pavia.