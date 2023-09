Philadelphia, 7 set. (askanews) – L’inossidabile Boss costretto a fermarsi. Il leggendario cantante rock americano Bruce Springsteen ha annunciato che è costretto a rinviare i suoi concerti di settembre negli Stati Uniti su consiglio dei medici per curare l’ulcera peptica.

Il 73enne veterano del rock ha detto di avere il “cuore spezzato” per aver dovuto rinviare i suoi spettacoli. “Torneremo per recuperare questi spettacoli e altro ancora. Ci siamo divertiti moltissimo ai nostri spettacoli negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di vivere altri grandi momenti. Torneremo presto”.

Springsteen è in tournée con la sua “E Street Band” dall’inizio dell’anno. Ad agosto ha rinviato due spettacoli a causa di una malattia non specificata. I suoi due live in Italia a Ferrara e Monza erano stati preceduti dal maltempo, c’erano anche state polemiche perchè il Boss non aveva fatto menzione dei danni alle popolazioni.

Inviati del 07/09/23 11:25 — Audio – Bruce Springsteen costretto a rinviare i concerti di settembre negli Usa

