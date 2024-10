Bruce Springsteen: io voto Kamala Harris, Trump è pericoloso

Roma, 4 ott. (askanews) - "Me lo chiedono in tanti, ora rispondo: voterò Kamala Harris, Donald Trump è pericoloso". Così Bruce Springsteen in un video sul suo account Instagram - girato dentro un 'diner', un ristorante-caffetteria - annuncia il suo sostegno ufficiale alla candidata democratica p...

Roma, 4 ott. (askanews) – “Me lo chiedono in tanti, ora rispondo: voterò Kamala Harris, Donald Trump è pericoloso”. Così Bruce Springsteen in un video sul suo account Instagram – girato dentro un ‘diner’, un ristorante-caffetteria – annuncia il suo sostegno ufficiale alla candidata democratica per la Casa Bianca, aggiungendosi a una lunghissima lista di artisti fra cui Taylor Swift, Jennifer Lopez, Barbra Streisand.

Le simpatie democratiche di The Boss non sono una novità e la sua opinione sull’ex presidente Trump somiglia a quella di tanti altri artisti, attori, scrittori americani ma le sue parole sono dirette e articolate, e fanno appello a una visione ideale dell’America terra di libertà. Resta da vedere quanto possano contare nello spostare i voti degli indecisi.

“Amici, fan e giornalisti mi chiedono chi sostengo in questa elezione cruciale” ha esordito The Boss. “Sapendo che la mia opinione non è più o meno importante di quella dei miei concittadini comunque la risposta è: Sostengo Kamala Harris come presidente e Tim Walz come vicepresidente e sono contro Donald Trump e JD Vance”.

“Ecco perché. Siamo alla vigilia di una delle elezioni più importanti della storia americana, forse dall’epoca della Guerra Civile. Questo grande paese si sente politicamente, spiritualmente, emotivamente spaccato. Ma non è obbligatorio che sia così. I valori comuni, la storia condivisa che fanno di noi un grande paese unito aspettano di essere riscoperti e ridetti una volta di più. Ci vorrà del tempo, intelligenza, lavoro duro, fede, donne e uomini guidati nel cuore dall’interesse nazionale”.

“L’America è il più grande paese del mondo, non solo per la nostra strapotenza militare e la nostra grande forza economica, ma per quello che rappresenta, quello che significa, quello in cui crede: libertà, giustizia sociale, pari opportunità, il diritto di innamorarti di chi vuoi, queste sono le cose che fanno grande l’America”.

“Donald Trump è il candidato più pericoloso per la Casa Bianca che ho visto nella mia vita. Il suo disprezzo per la santità della nostra Costituzione, della nostra democrazia, dello stato di diritto e della transizione pacifica del potere dovrebbe squalificarlo per sempre per la funzione di Presidente. Trump non capisce il significato di questo paese, la sua storia e cosa significa essere profondamente americani.

Invece Kamala Harris e Tim Walz si impegnano per una visione di questo paese che rispetta e include tutti a prescindere dal ceto, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle preferenze sessuali. Vogliono far crescere l’economia in un modo che beneficia tutti, non solo i pochi come me che sono in cima. Questa è la visione dell’America di cui ho scritto sempre da 55 anni a questa parte”.

“Tutti hanno diritto alle proprie opinioni e io rispetto le vostre come concittadini. Ma come voi, ho un voto solo, una delle cose più preziose che possiedo. Per questo il 5 novembre voterò per Kamala Harris e Tim Walz. Grazie per avermi ascoltato” conclude Springsteen.