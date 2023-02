Bruce Willis e la malattia, la madre: "Sta diventando aggressivo"

La malattia di Bruce Willis, una forma precoce di demenza frontontemporale, sta peggiorando.

A parlare è la madre dell’attore, che ha confessato che il figlio sta diventando “aggressivo“.

Bruce Willis e la malattia: la madre parla dei peggioramenti

Da tempo, ormai, Bruce Willis si è ritirato dalle scene perché colpito da una brutta forma di demenza frontontemporale. Nelle ultime ore, la madre dell’attore ha rotto il silenzio, spiegando che la patologia sta peggiorando: il figlio non la riconosce più ed è particolarmente “aggressivo“.

Bruce Willis sta diventando aggressivo

La madre di Bruce Willis, la signora Marlene, ha parlato delle sue preoccupazioni con una fonte. Sul giornale Marca si legge:

“Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”.

Bruce Willis: con lui c’è la famiglia

Stando agli ultimi aggiornamenti, sembra che Bruce non sia più in grado di pronunciare determinate parole.

Non solo, non riconosce alcuni suoni articolati. E’ per questo che, da tempo, si è del tutto ritirato a vita privata. Willis può contare sul sostegno della moglie Emma Heming e delle cinque figlie, tre delle quali avute da Demi Moore.