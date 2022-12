Bruce Willis, la malattia peggiora: "Non parla e non capisce"

Bruce Willis, la malattia peggiora: "Non parla e non capisce"

Secondo fonti vicine all’attore Bruce Willis le condizioni dell’attore, affetto da afasia, sarebbero peggiorate.

Bruce Willis: la malattia

La malattia di Bruce Willis sarebbe peggiorata e, secondo fonti vicine all’attore, oggi non solo non riuscirebbe più a comunicare a parola ma non comprenderebbe neanche il linguaggio altrui. La famiglia ha annunciato la malattia del celebre attore americano nel 2021, svelando anche che a causa di essa Willis fosse costretto a ritirarsi dalle scene. Al suo fianco sono rimaste la moglie Emma, l’ex moglie Demi Moore e le cinque figlie dell’attore, che starebbero sperando in un miracolo di Natale visto che oggi colui che si trovano al loro fianco non ricorderebbe più il celebre divo di Armageddon.

L’Afasia: cos’è

La malattia di cui soffre Bruce Willis si chiama Afasia ed è una malattia degenativa che colpisce il sistema nervoso. Progressivamente la malattia renderebbe impossibile comprendere e formulare frasi di senso compiuto. A causa di essa Bruce Willis avrebbe avuto sempre maggiore difficoltà nel memorizzare copioni e, dopo i flop degli ultimi anni, avrebbe deciso di ritirarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo. In tanti tra i suoi fan sono preoccupati per le sue condizioni e sono in attesa di ricevere ulteriori notizie sul suo conto.

L’attore ha cinque figlie (tre delle quali avute insieme all’ex moglie Demi Moore e due avute insieme alla modella Emma Heming). Oggi sia le figlie che le loro madri sono rimaste accanto all’attore cercando di sostenerlo.