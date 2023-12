A raccontare del peggioramento delle condizioni di salute di Bruce Willis è stato qualcuno di molto vicino alla sua famiglia, una fonte che ha rilasciato delle preoccupanti dichiarazioni a ‘US Weekly’. Nel marzo dello scorso anno, all’attore a cui era già stata diagnosticata l’afasia del disturbo del linguaggio, è stato confermato che il suo disturbo era ormai degenerato in una diagnosi di demenza frontotemporale.

Bruce Willis peggiora: la malattia

L’aspettativa di vita, per un paziente affetto dalla malattia di Bruce Willis, è di circa 6 o 8 anni, ma le cose possono cambiare molto rapidamente. Nei casi più gravi, infatti, si può morire anche in soli due anni. Una sitazione che, ovviamente, porta grande preoccupazione nella famiglia di Willis, che ora più che mai si è stretta attorno a lui. “Bruce ha giorni buoni e giorni cattivi, ma negli ultimi due mesi ci sono stati molti più giorni brutti che buoni“ – racconta la fonte a ‘US Weekly’ – “Questa esperienza ha unito ancora di più tutta la famiglia. Nessuno sa quanto tempo sia rimasto a Bruce, quindi si stanno godendo ogni momento che hanno con lui. Bruce si prende cura di sé stesso, ma almeno un membro della famiglia è sempre con lui“.

Bruce Willis peggiora: l’aiuto della famiglia

Un’altra fonte è entrata maggiormente nei dettagli, spiegando come i famigliari di Bruce si stanno preoccupando per lui in questi mesi duri: “Sono tutti lì tutto il tempo. Una volta che a Bruce è stata diagnosticata la malattia, tutti si sono riuniti per mantenere intatto il ricordo della famiglia e per essere lì come un costante promemoria che lo amano. Tutto ruota intorno a lui“. Lo testimoniano, per esempio, le foto scattate durante il giorno del Ringraziamento e poi postate sui social.