Bruganelli e Bonolis in crisi? Lei sbugiarda le riviste di gossip

Sonai Bruganelli e Paolo Bonolis sono in crisi? Un commento della conduttrice ha sollevato i sospetti dei fan.

Da settimane circolano indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Sonia Bruganelli e suo marito, Paolo Bonolis e, nelle ultime ore, un post della conduttrice ha rafforzato ulteriormente i sospetti in merito.

Sonia Bruganelli e Bonolis in crisi?

Da settimane circolano voci riguardanti una presunta crisi tra Paolo Bonolis e sua moglie, Sonia Bruganelli. Il rumor in queste ore è stato smentito da Chi, che ha pubblicato alcune foto della conduttrice e di suo marito in spiaggia. Sonia Bruganelli però ha smentito l’indiscrezione e ha tuonato via social: “Come spesso accade ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così”.

Dunque la presunta crisi tra lei e Bonolis è confermata? In tanti tra i fan della coppia vip sperano di saperne presto di più.

Un’altra delle dichiarazioni di Sonia Bruganelli che hanno sollevato sospetti in merito a un suo presunto addio al conduttore è stata: “Se con Paolo siamo ancora una coppia? Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”. I fan sperano che i due smentiscano le voci in merito alla loro presunta crisi, ma per ora sulla questione tutto tace.

I figli

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto insieme tre figli e il conduttore è padre di altri tre ragazzi nati dalla sua precedente unione (con la psicologa americana Diane Zoeller).