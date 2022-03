Brugnera, donna morta investita da un’auto mentre fa jogging: aveva 44 anni

Una donna di Brugnera è stata investita da un'auto durante l'attività sportiva ed è morta poco dopo l'arrivo in ospedale: aveva 44 anni.

Tragedia a Brugnera, comune in provincia di Pordenone, dove nel pomeriggio di giovedì 3 marzo 2022 una donna di 44 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre faceva jogging: l’impatto e la caduta non le hanno lasciato scampo.

Donna investita a Brugnera

I fatti si sono verificati nei pressi del cimitero della frazione di Tamai intorno alle 17.30. Secondo quanto ricostruito, la donna stava correndo quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, un veicolo l’ha travolta scaraventandola a molti metri di distanza in un campo adiacente alla carreggiata. Il conducente, un uomo anziano, si è fermato per prestare i primi soccorsi e lanciare l’allarme al 118.

Giunti sul posto con un elisoccorso, i sanitari hanno constatato la gravità delle ferite riportate tali da impedirle il trasporto nel velivolo. Si è dunque deciso di trasferirla urgentemente in ambulanza, dove è salito anche il rianimatore, ma purtroppo la donna è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Troppo critiche infatti le ferite e i traumi causati dall’impatto con l’auto e dalla successiva caduta.

Donna investita a Brugnera: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. A loro spetterà capire tempi e modalità dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.