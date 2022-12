Brumotti accende l'Albero di Natale a "Forlì che brilla"

Roma, 12 dic. (askanews) - Grande successo per "Forlì che Brilla". Le piazze e le vie della città romagnola si sono riempite di grandi e piccini per scoprire le tante decorazioni e attività dedicate al Natale. Quest'anno però sono festività da vivere nel segno della sostenibilità e del rispe...

Roma, 12 dic. (askanews) – Grande successo per “Forlì che Brilla”. Le piazze e le vie della città romagnola si sono riempite di grandi e piccini per scoprire le tante decorazioni e attività dedicate al Natale. Quest’anno però sono festività da vivere nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Protagonista d’eccezione per l’accensione dell’albero è stato infatti Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e campione di bike trial, da anni al fianco del Fai (Fondo Ambiente italiano) per tutelare le bellezze del nostro paese.

“Ragazzi è molto importante parlare di sostenibilità e ambiente per le generazioni future. Non è una frase fatta. Perché noi che siamo quarantenni, come nel mio caso, siamo un po’ caproni, ci siamo arrivati così… Ma le generazioni future hanno veramente un compito fondamentale che è quello di tutelare l’ambiente. Sono più di trent’anni che dico: ragazzi andate in bicicletta e risparmiate, in quanto ligure e ambientalista accanito”.

In Piazza Saffi oltre all’albero è spuntato un labirinto verde con luci e musiche, una sorta di viaggio nella natura e nella biodiversità e sono state allestite una pista sintetica di pattinaggio – ecologica e pratica – e due piste di curling.

In Piazzetta della Misura è sorto il “Magico Borgo di Natale”. E ancora nella Green House, c’è il designer Yuri Scarpellini che aiuta i bambini nel suo laboratorio di serigrafia a personalizzare la propria t-shirt con inchiostri ecosostenibili.

“Forlì che Brilla” ha scelto l’intramontabile tema dello “Schiaccianoci” per le numerose iniziative – organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con Free Event – che aspettano residenti e turisti da dicembre all’Epifania.

“Una manifestazione del genere per sensibilizzare. Sensibilizzare. Poi io amo il Santo Natale ed eccomi qua e allora un saluto a tutti i forlivesi. Allora prenderò tutto il calore di voi forlivesi… Ciao!. A bombazza”.