L’aggressione ai danni del trans Bruna era avvenuta la mattina del 24 Maggio da parte di quattro poliziotti. A distanza di quasi dieci giorni, Bruna torna a parlare in un’intervista a ‘Diritto e Rovescio’ e racconta quegli attimi terribili.

Milano, l’aggressione a Bruna: “Picchiata perché trans”

Bruna compie uno sforzo per tornare con la mente alla terribile mattina del 24 Maggio, quando fu aggredita e picchiata da quattro agenti della polizia locale fra le strede di Milano. Il trans ha spiegato che cosa ha vissuto in quel momento: “Sono stata torturata, ho subito un abuso perché sono una trans. Tutte quelle brutalità me le hanno fatte non perché fossi pazza ma perché noi trans per loro siamo il niente“. L’episodio di violenza era stato filmato da alcuni studenti dell’Università vicino al quale Bruna era stata aggredita: “Sono contenta che qualcuno abbia filmato, molte persone mi hanno vista: sapevo che i poliziotti volevano continuare e mi sono messa lì per questo.”

La denuncia alla Questura: si indaga sui poliziotti

Al momento, dopo l’esposizione della denuncia, i quattro poliziotti rischiano grosso per accuse di tortura aggravata dalla discriminazione razziale, lesioni aggravate dall’abuso di potere e minacce aggravate. “Ho denunciato per il massacro che ho ricevuto” – spiega ancora Bruna – “Quando sono arrivata in Questura mi hanno lasciato venti minuti ammanettata e chiusa in quella macchina che bruciava per il caldo e mi mancava l’aria. Potevo morire asfissiata: è stato brutto tra manganelli, peperoncino e botte. Penso che siano un po’ omofobi. Loro non mi hanno insultato, mi hanno solo picchiato. Se mi sono spogliata come dicono? No, non potevo: avevo dei pantaloni e una maglietta. Mi hanno picchiato perché mi volevano picchiare. Sono cattivi.”