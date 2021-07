Bruno Pizzul sulla telecronaca di Italia-Inghilterra: “Non è realizzabile”

Alberto Rimedio, telecronista della Rai, è positivo al covid e così i social scelgono Bruno Pizzul per la telecronaca della finale Italia-Inghilterra.

Alla notizia della positività al covid del telecronista della Rai Alberto Rimedio, i social hanno chiesto a gran voce il ritorno del grande Bruno Pizzul, ma il giornalista friulano ha scelto l’erede per la telecronaca della finale Italia-Inghilterra: “Sceglierei Stefano Bizzotto”.

Bruno Pizzul per la telecronaca della finale?

Bruno Pizzul torna a fare una telecronaca dell’Italia? Una suggestione che nelle ultime ore è partita sui social, con l’hashtag #voglioPizzul.

La positività al covid del telecronista della Rai Alberto Rimedio ha suscitato una certa nostalgia nei tanti tifosi italiani, che avrebbero scelto come sostituto d’eccezione il grande giornalista friulano.

Bruno Pizzul: “La telecronaca della finale? Lusingato ma non è fattibile”

L’icona del giornalismo sportivo italiano che ha raccontato le gesta dello sport azzurro in passato ha ricevuto tante attestazioni di affetto e richieste affinché il sogno di miloni di italiani potesse diventare realtà.

Tuttavia, è lo stesso Pizzul ha commentare e la vicenda dalla su Cormons, declinando di fatto l’invito dei social: “Confesso che non ho seguito la vicenda con particolare attenzione – riporta Il Messaggero veneto – In questi casi parte tutto come uno scherzo e quando qualcuno si accoda la cosa diventa seria.

Fa piacere, non lo nascondo, ma finisce qui”.

Bruno Pizzul sceglie il suo “erede” per la telecronaca

Da vero signore dello sport e del giornalismo, Bruno Pizzul ha manifestato la sua solidarietà al collega Alberto Rimedio, messo fuori dal covid proprio alla vigilia di un evento sportivo così importante come la finale degli Europei Italia-Inghilterra che chiunque sogna un giorno di commentare: “Manifesto la mia solidarietà e la mia vicinanza al collega, sperando che possa risolvere in fretta i suoi problemi di salute.

Vedersi scivolare di mano la telecronaca di un evento così importante deve essere frustrante dal punto di vista umano e professionale. Ti fai un mazzo così per un mese e poi devi rinunciare all’atto conclusivo”.

Un pizzico di delusione quindi per quegli utenti social che per un attimo hanno creduto nel ritorno di Pizzul in cabina di commento. Lo storico giornalista sempre al Messaggero Veneto ha dichiarato che rimarrà nelal sua Cormons dove racconterà il match tra pochi intimi, davanti al maxi schermo che verrà allestito in piazza.

Chi sostituirà allora Rimedio per la finale? Una decisione che non spetta di certo a Pizzul, ma il giornalista ha ben in mente su chi puntare: “Io sceglierei Stefano Bizzotto”. E pare che al Rai stia andando proprio verso questa direzione.