Bruno Vespa a Mediaset? I rumors sull’ipotetico cambio di rete del giornalista

Recenti indiscrezioni parlano di un eventuale passaggio di Bruno Vespa in Mediaset: le ultime novità sullo storico giornalista di casa Rai

Di recente hanno preso a circolare diversi rumors, al momento non smentiti, che vedrebbero un possibile passaggio di Bruno Vespa a Mediaset. Il cambiamento del noto giornalista sarebbe chiaramente una scelta storica, dal momento che il conduttore ha praticamente fatto la storia della Rai, militando sostanzialmente sempre nella tv di Stato.

Bruno Vespa in trattativa con la tv privata?

Nei salotti di Porta a Porta su Rai Uno è stata raccontata, nel corso degli anni, la storia della politica e del costume italiani, in un sodalizio che potrebbe essere ora giunto al termine. Bruno Vespa pare infatti essere in trattativa con la cosiddetta televisione privata, in discussione con i vertici dell’azienda di Cologno Monzese. Le presunte trattative super segrete coinvolgerebbero peraltro lo stesso Silvio Berlusconi, mentre si attendono conferme o smentite sulla direzione presa.

Bruno Vespa e la trattativa segreta con Mediaset (gestita dal trio Letta-Confalonieri-Berlusconi). Da Cologno: “Contatti ci sono stati”, la nomina di Orfeo potrebbe aver contribuito. Vespa: “Finché mi trattano bene in Rai, resto. A Mediaset sono molto gentili.” (Il Messaggero) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 22, 2021

Intanto Bruno Vespa preferisce tenersi lontano da ogni polemica, non commentando i suddetti fatti né i tagli in Rai. Sull’ipotesi del passaggio alla tv privata non ha dunque detto nulla di concreto, sottolineando solo come a Mediaset siano tutti “molto gentili”.