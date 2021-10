Il musicista e cantautore Brunori Sas è diventato papà e ha annunciato l’arrivo della sua prima figlia, Fiammetta, con un post su Instagram.

Nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre, il cantautore e musicista italiano Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, ha annunciato ufficialmente la nascita della sua prima figlia, Fiammetta.

Per diffondere la notizia, il musicista ha deciso di affidarsi alle piattaforme social. Sul suo account Instagram, infatti, Brunori Sas ha postato una foto della neonata che dorme avvolta in una copertina bianca.

Brunori Sas è diventato papà: il post Instagram sulla nascita della figlia Fiammetta

Lo scatto della piccola Fiammetta addormentata è corredato da una didascalia che riporta il seguente messaggio: “Care figliuole e cari figliuoli brunoriani, sono Fiammetta, la più figliuola di tutte.

Mio padre è già irrimediabilmenterimbambito: mi ha scattato tremila foto in 24 ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copioneinsomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali. F.”.

Brunori Sas è diventato papà: la compagna Simona Marrazzo

La neonata è la prima figlia di Dario Brunori e della sua compagna, Simona Marrazzo. Prima dell’arrivo della piccola Fiammetta, la coppia ha vissuto una lunghissima storia d’amore – sempre tenuta al riparo dai riflettori –, durata oltre vent’anni.

Simona Marrazzo, inoltre, non è soltanto la compagna di vita di Brunori Sas e la madre della loro bambina ma è anche la manager del musicista nonché socia dell’etichetta che hanno fondato insieme nel 2010 con Matteo Zanobi, la Picicca Dischi.