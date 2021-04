Brusaferro: “Curva in lenta decrescita. Riaperture? Ci vuole cautela”

"La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre negli altri Paesi c'è una ricrescita". Parla Silvio Brusaferro.

La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia va verso un miglioramento, complice anche la campagna di vaccinazione. A fare il punto sulla situazione è stato Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia organizzata dal ministero della Salute.

Il bilancio di Brusaferro

“La curva in Italia ha raggiunto un plateau mentre negli altri Paesi c’è una ricrescita. C’è in Italia una decrescita lenta e la maggioranza delle regioni sono in decrescita per l’incidenza, tuttavia ci sono ancora alcune Regioni in crescita. C’è una decrescita dei casi nella popolazione generale. L’età media dei casi rimane sempre sotto i 50 anni e crescono gli asintomatici. La decrescita dei casi sta coinvolgendo tutte le fasce d’età, inclusi i giovani, tenendo però conto della chiusura delle scuole.

C’è un forte sovraccarico dei servizi ospedalieri e l’incidenza è ancora elevata“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa.

E aggiunge: “Il livello dei ricoveri si sta stabilizzando. Le terapie intensive sono un po’ sopra il 41%, passate da 3.716 della settimana scorsa ai 3.743 di martedì. Siamo arrivati a un plateau: lo stesso vale per le aree mediche, dove abbiamo un 44% di occupazione, anche in questo caso c’è un lieve aumento.

Possiamo dire che siamo arrivati a un punto di equilibrio. In generale prima si muove Rt, poi incidenza e ricoveri e per ultimi si muovono i dati sulla mortalità. Quindi ci attendiamo che inizino a decrescere anche i decessi. I dati sulla mortalità confermano che la popolazione over 80 comincia a essere progressivamente protetta dalle vaccinazioni“.

La preoccupazione, tuttavia, resta alta in virtù della diffusione delle varianti: “Nel nostro Paese la stragrande maggioranza del virus circolante appartiene alle varianti che sappiamo avere maggiore trasmissibilità. Quindi è necessario adottare ogni misura utile per contenere il contagio“.

Le riaperture

Silvio Brusaferro, inoltre, si è espresso in merito alla possibilità di dare il via libera alle riaperture: “E’ importante procedere verso lo scenario di riaperture che tutti auspichiamo ma con grande cautela e flessibilità. In questo contesto non esistono soglie definite per riaprire, ma esistono modelli e indicatori come il numero progressivo di popolazione vaccinata, la circolazione delle varianti e il livello che rende possibile il tracciamento di 50 casi per 100mila“.