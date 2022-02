Brusaferro: “In Italia una chiara fase di decrescita del Covid”

Il video di Silvio Brusaferro sul virus: “In Italia una chiara fase di decrescita del Covid, l'incidenza cala e il dato si conferma anche in proiezione”

Lui, Silvio Brusaferro, lo ha chiaramente detto in un video di analisi dell’andamento della pandemia in Italia: “Si registra una chiara fase di decrescita del Covid”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità analizza la situazione e il calo del contagi e spiega: “La curva di Covid-19 in Italia continua a decrescere”.

In Italia c’è ormai “una chiara fase di decrescita, anche in proiezione”

“Il dato dell’incidenza cala e si conferma in decrescita anche in proiezione, grazie ai valori dell’Rt, relativi sia ai pazienti con sintomi sia a quelli ospedalizzati, che si mantengono sotto la soglia epidemica. Questo indica che siamo in una fase di chiara decrescita”.

La circolazione del virus in Europa è elevata ma le curve flettono dappertutto

Il nodo da sciogliere era quello della circolazione e in merito Brusaferro ha detto: “La circolazione del coronavirus Sars-CoV-2 è elevata in tutto il continente ma è molto evidente la decrescita delle curve in atto in più Paesi”.

E ancora: “Anche la curva dell’Italia mostra chiaramente come ci troviamo ormai da alcune settimane in fase di decrescita”. E sulla variante Omicron? Ha spiegato Brusaferro: “Questa settimana, i dati della flash survey effettuata il 31 gennaio scorso ci mostrano come ormai abbia la quasi totale circolazione nel Paese con il 99,1%“.

Omicron è diventata “variante esclusiva” e chi ha avuto la Delta può contrarla

Le conclusioni del presidente dell’Iss sono nette: “Si tratta di una situazione in cui sostanzialmente Omicron è la variante quasi esclusiva” in Italia. E in chiosa: “Con la variante Omicron è possibile un fenomeno di reinfezione anche in chi ha avuto precedentemente l’infezione da Sars-CoV-2 con altre varianti”.