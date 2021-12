Brusaferro: “Natale sereno se riusciremo ad invertire l’andamento dell’Rt, va riportato sotto 1 perché sappiamo che sotto questo valore l'epidemia decresce”

Un filino scontato ma tutto sommato efficace il teorema che Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha esposto al Tg3: “Un Natale sereno se riusciremo ad invertire l’andamento dell’Rt”. Che è cpme dire che staremo bene quando non saremo più malati, grazie.

Natale sereno e andamento dell’Rt, è ufficiale: le due cose sono collegate

Ad ogni modo Brusaferro ha voluto ribadire un concetto: “Se riusciamo a invertire l’andamento in crescita dell’Rt e dei nuovi casi, se riusciamo a fare questo credo che potremo trascorrere un Natale in serenità”. Insomma, la situazione attuale non è delle migliori e Brusaferro ha spiegato: “L’obiettivo delle misure e della prudenza che ognuno di noi deve avere è di riportare l’Rt sotto 1 perché sappiamo che sotto questo valore l’epidemia decresce e pure il numero dei casi”.



Andamento dell’Rt e Natale sereno per gli italiani: l’importanza delle misure di sicurezza

E ancora, sui Dpi: “È estremamente importante usare ancora le mascherine ed evitare assembramenti e sovraffollamento, all’esterno, ma soprattutto al chiuso”. In tema di vaccinazione ai bambini il presidente dell’Iss ha ricordato l’importanza delle somministrazioni pediatriche approvate dall’Aifa: “È importante vaccinare i bambini a partire dai più fragili. L’infezione corre, anche nelle fasce più giovani e sappiamo che anche tra di loro ci sono ricoveri e long Covid”.

Non solo un Natale sereno con l’intervento sull’andamento dell’Rt, ma anche le vaccinazioni pediatriche “che sono sicure”

“L’Aifa ha indicato che i vaccini sono sicuri ed efficaci e questa è una indicazione molto forte. I pediatri sono pronti a fare la loro parte”. Ed entrando nel merito tecnico: “Le nostre agenzie regolatorie nazionali e quelle internazionali hanno valutato tutti i dati disponibili e hanno dichiarato sicuri ed efficaci i vaccini che devono essere utilizzati”.