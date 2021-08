Brusaferro: "Oltre 2 mln over 60 non vaccinati, sono categoria più a rischio"

Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute)() – "Oggi il 90% di quanti necessitano di assistenza sanitaria in seguito a infezione Covid sono non vaccinati, ma il vero problema sono gli oltre due milioni di persone, di età superiore ai sessant' anni, non ancora vaccinate.

Si tratta della categoria più a rischio ed è necessario aderiscano quanto prima alla vaccinazione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in un'intervista a 'Il Mattino'.

"Le due direttrici con cui dobbiamo affrontare l'epidemia sono da un lato la campagna vaccinale, dall'altro la prudenza nei comportamenti", ha aggiunto Brusaferro,

"Credo – ha sottolineato il presidente dell'Iss – che ci sia una maggioranza importante di nostri concittadini che sono prudenti e attenti e stanno vivendo le loro vacanze al meglio, prendendo ogni precauzione.

Poi ci sono anche situazioni in cui si è meno prudenti: quando questo avviene in luoghi molto affollati, dove accedono persone non vaccinate, in questi casi la circolazione del virus certamente aumenta considerando anche l'alta contagiosità della variante Delta"