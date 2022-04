Brutale botta e risposta fra russi ed ucraini: in due distinti momenti di violenza vengono bombardati parco vuoto e ponte pieno di mezzi

Un brutale botta e risposta fra russi ed ucraini documentato da immagini molto eloquenti con cui sono stati bombardati un parco dai primi ed un ponte dai secondi. In rete circolano video, in particolare uno lanciato dai giornalisti ucraini di Tpyxa.

In quel filmato di pochi secondi si vede che bombe e razzi dei russi colpiscono anche un parco giochi. Dove? Nella città di Kharkiv, una di quelle che Libero che dà la notizia definisce a ragione “più brutalmente attaccate dagli invasori”.

Botta e risposta fra russi ed ucraini

Per una tragica ironia della sorte quel parchetto si chiama Gorky, come l’iconico parco russo. Le immagini sono molto dure: arrivano i proietti e salta in aria tutto: giostre, alberi, le attrazioni.

Il parco sembra essere deserto e non potrebbe essere altrimenti, visto il clima. E allora perché bombardare i giochi dei bambini? Poi arrivano altre immagini: sono quelle in cui gli ucraini prendono di mira un ponte, questo con un’ottica decisamente più militare e tattica.

Un drone centra il ponte di Izium

In quelle immagini si vedono le truppe di Kiev che fanno esplodere un ponte sulla strada che dalla città porta a Izium, città-chiave nell’imminente battaglia per il Donbass.

Sul ponte in quel momento era presente una intera colonna di tank russi, “interamente distrutta grazie a un drone“, fanno sapere dalla Difesa ucraina.