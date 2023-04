Home > Askanews > Brutta accoglienza a York per Carlo: "Non è il mio re" Brutta accoglienza a York per Carlo: "Non è il mio re"

York, 6 apr. (askanews) – Brutta accoglienza per Re Carlo III e la moglie Camilla a York. Ad un mese dalla cerimonia di incoronazione il sovrano è nel mirino dei manifestanti: “Non è il mio re!” c’è scritto sui cartelloni gialli alzati lungo la strada. Gli antimonarchici sono apparsi per l’ennesima hanno protestato contro la visita di re Carlo davanti alla cattedrale di Minster. Carlo III d’inghilterra, 74 anni, non è considerato adatto al ruolo che ricopre.

