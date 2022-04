Brutte notizie per Chiara e Fedez, salta la domenica dai nonni

“Doveva essere una giornata tranquilla, di riposo, dovevamo preparare le cose per i prossimi viaggi": brutte notizie per Chiara e Fedez, salta tutto

Brutte notizie per Chiara Ferragni e Fedez, salta la domenica dai nonni con i Ferragnez pronti ad una giornata di relax in famiglia, ma un imprevisto medico ha fermato tutto e li ha rispediti di corsa a casa. O quanto meno fuori da casa dei nonni, che hanno contratto un virus.

No, non si tratta di covid, ma del virus gastrico che in queste settimane sta falcidiando gli italiani, costringendone molti a casa e un buon numero al letto.

Brutte notizie per Chiara e Fedez

Insomma, una domenica di preludio a questo 25 Aprile decisamente poco rilassante in casa Ferragnez. È stata la stessa Ferragni a scriverlo a corredo di una storia Instagram: “Doveva essere una giornata tranquilla, di riposo, dovevamo preparare le cose per i prossimi viaggi ma….”.

L’influencer ha comunicato ai follower quanto accaduto”, ed ha scritto: “I bimbi erano dai nonni, ma anche la nonna e il nonno si sono ammalati del nostro stesso virus, che non è covid”.

Nonni malati, dietro front dei Ferragnez

E ancora: “Io sono stata molto peggio con questo virus che col covid”. Poi la chiosa: “Quindi siamo andati a prendere i bambini e ora son qua”. D’altronde che i Ferragnez siano stato costretti ad un repentino dietro front rispetto ai loro progetti lo dimostra lo scatto postato dalla stessa Chiara con tutta la famiglia in ascensore, di ritorno a casa.