Brutte notizie per Musk, SpaceX ha perso 40 satelliti per una tempesta solare

Brutte notizie per Elon Musk e per il suo progetto faraonico dell'internet a quota orbitale: SpaceX ha perso 40 satelliti per una tempesta solare

Brutte notizie per Elon Musk, SpaceX ha perso 40 satelliti per una tempesta solare e quello sconvolgimento geomagnetico ha condizionato le traiettorie e bruciato le apparecchiature. E non sarebbe finita in termini di potenziali guai.

SpaceX ha perso 40 satelliti: il meteo spaziale ha “bombardato” le loro apprecchiature

I satelliti trasportati da dai Falcon di SpaceX infatti sono incappati in un evento meteo spaziale che li ha portati ad essere letteralmente bombardati da particelle esattamente un giorno dopo il lancio. La Bbc riferisce che la compagnia ha lamentato la perdita di circa 40 dei 49 satelliti a bordo.

Il materiale reso inservibile faceva parte del progetto Starlink per l’internet veloce “orbitale”

Ma di quali attrezzature parliamo? Si tratta di quelle del famoso e delicato progetto Starlink.

Cosa è? Si tratta del sistema progettato da Elon Musk per fornire Internet ad alta velocità utilizzando una sorta di rete di satelliti, con migliaia di vettori ruotanti in orbita.

Costi esorbitanti ma possibilità infinite: il caso Tonga e lo spot alle isole Fiji

Si tratta di un sistema relativamente costoso, anzi, decisamente “impegnativo” da un punto di vista delle risorse economiche e finanziarie. Tuttavia ha il vantaggio mostruoso di poter essere utilizzato in luoghi in cui le connessioni ‘tradizionali’ non hanno né potranno mai avere possibilità di realizzazione.

A Tonga tanto per capirci, dove il terremoto di gennaio aveva interrotto i collegamenti, l’obiettivo è la costruzione di una stazione Starlink nelle vicine Fiji per favorire l’accesso alla rete.