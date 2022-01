Forse un rientro in corsia dopo un sorpasso ha innescato un brutto incidente ed un grosso spavento per Fabrizio Corona e per alcuni suoi amici

Brutto incidente e grosso spavento per Fabrizio Corona nella giornata di venerdì 14 gennaio: secondo quanto riportato dai media l’auto dell’ex re dei paparazzi si è scontrata con un’altra vettura lungo l’Autosole ma per fortuna ed al di là della violenza del sinistro né Corona, né i suoi compagni di viaggio né il conducente dell’altra vettura hanno riportato ferite tali da suscitare preoccupazione.

Grosso spavento per Fabrizio Corona e per altre persone in territorio di Castelfranco Emilia

L’incidente è avvenuto lungo l’Autostrada del Sole, al chilometro 176 ed all’altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Lo stesso Resto del Carlino ha confermato che Corona sta bene e non ha riportato traumi.

Era in viaggio in direzione Milano con amici, poi è arrivato il grosso spavento per Fabrizio Corona

Pare che Corona fosse in viaggio in direzione Milano quando, per cause che dovranno accertare le forze dell’ordine intervenute dopo il sinistro, l’auto che guidava si era scontrata lateralmente con un’altra vettura.

Pare che l’incidente sia stato innescato da una manovra di rientro in corsia dopo un sorpasso.

Nessuna ferita né per lui né per gli altri ma grosso spavento per Fabrizio Corona: arriva la polizia e verbalizza

Sul posto sono accorse le pattuglie della polizia stradale, sottosezione autostrade, di Modena Nord. Gli agenti hanno provveduto a deviare la circolazione per mettere i mezzi in sicurezza. A rilievi affettuati la viabilità è stata ripristinata e Corona, reduce dai pruriginosi gossip di Giacomo Urtis si è rimesso in viaggio, così come tutte le altre persone coinvolte nell’incidente.