Brutto incidente frontale a Sassari nella galleria Chighizzu, un ferito grave

Soccorritori all'opera all'interno di una delle "canne" lungo la "Carlo Felice": incidente frontale a Sassari nella galleria Chighizzu, un ferito grave

Un brutto e violento incidente frontale si è verificato in provincia di Sassari nel primo pomeriggio del primo giugno, il sinistro stradale si è determinato all’intero della galleria Chighizzu e da quello scontro è emerso un bilancio di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni anche se parrebbe non sia il pericolo di vita.

Secondo quando riportato dai media territoriali dopo i rilievi della Polizia due auto si sono scontrate in carreggiata a forte velocità parrebbe dopo un’invasione di corsia.

Sassari, incidente nella galleria Chighizzu

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13 alle gallerie Chighizzu, in Sardegna. Due persone sono rimaste ferite ed una di esse avrebbe riportato un severo trauma toracico a seguito dell’impatto dell’altra vettura e dell’urto del piantone dello sterzo contro il suo petto, all’altezza dello sterno.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli operanti accorsi a razzo parrebbe che un’auto abbia invaso la corsia opposta e si è scontrata contro un’altra.

L’arrivo dei soccorsi e della polizia stradale

Sul posto sono giunte velocemente le pattuglie della Polizia stradale, le unità dell’Anas ed i soccorritori del 118 che hanno provveduto a curare ed ospedalizzare i due feriti. Il traffico sulla strada statale 131 “Carlo Felice” è rimasto bloccato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso ed al ripristino della viabilità in una delle “canne” delle Galleria Chighizzu che giusto pochi mesi fa avevano subito un radicale intervento di manutenzione.